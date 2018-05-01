Можно брать. Нож-кошелёк от Gerber

Можно брать. Нож-кошелёк от GerberСоскучились по ножам? Я откопал ещё один. Только не нужно опять поднимать вопрос «зачем таскать с собой нож?», у нас здесь люди разных профессий и увлечений. Я, например, по нескольку раз в неделю забираю товар из транспортной компании и вскрываю коробки для проверки на месте. Но сейчас не об этом.

В тему: Надёжный нож Kershaw Skyline на каждый день Нашёл нож, который можно носить прямо в кошельке. Нет, это не Credit Card Tool. Это GDC Money Clip от Gerber.

Нож объединён с зажимом для купюр. Это решает сразу две проблемы: его не нужно таскать отдельно и вы вряд ли его забудете. Клинок небольшой: 44.4 мм длина, фикс, нержавеющая сталь, а в качестве рукояти — яркое кольцо. Есть и специальный вырез под указательный палец, так что нож получился довольно ухватистым. Клинок плотно входит в свои ножны, на обратной стороне которых расположился зажим для денег. Туда можно засунуть купюры и до пяти пластиковых карт.