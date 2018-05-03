Капризов тренируется с Дацюком и Дадоновым перед матчем с Францией

Сборная России провела тренировку в преддверии старта чемпионата мира в Дании. Напомним, что в первой встрече россияне сыграют с командой Франции.

Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.

"Красные": Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;

"Белые": Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

"Синие": Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;

"Желтые": Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев. ​

Матч состоится завтра, 4 мая. Начало — в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию