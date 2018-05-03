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Капризов тренируется с Дацюком и Дадоновым перед матчем с Францией
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Капризов тренируется с Дацюком и Дадоновым перед матчем с Францией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Сборная России провела тренировку в преддверии старта чемпионата мира в Дании. Напомним, что в первой встрече россияне сыграют с командой Франции.
Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.
"Красные": Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;
"Белые": Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
"Синие": Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;
"Желтые": Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев. ​
Матч состоится завтра, 4 мая. Начало — в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию
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