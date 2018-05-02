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Капризов тренируется в первом звене сборной России вместе с Дацюком и Дадоновым
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Капризов тренируется в первом звене сборной России вместе с Дацюком и Дадоновым 

Спорт-Экспресс 10 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Сборная России проводит первую тренировку в Дании, где с 4 по 20 мая пройдет чемпионат мира-2018. Нападающий Кирилл Капризов занимается в одном звене с Павлом Дацюком и Евгением Дадоновым.
Состав сборной России:
Кошечкин (Шестеркин, Сорокин); Нестеров — Зайцев, Капризов — Дацюк — Дадонов; Гавриков — Киселевич, Григоренко — Анисимов — Бучневич; Береглазов — Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов; Трямкин — Хафизуллин, Бывальцев — Каблуков — Михеев; Сошников, Барабанов.
Свой первый матч сборная России проведет 4 мая против Франции.
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