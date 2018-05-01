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Кирилл Капризов: «Раньше перед оглашением состава больше волновался»
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Кирилл Капризов: «Раньше перед оглашением состава больше волновался» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Нападающий сборной России Кирилл Капризов после открытой тренировки национальной команды России отметил, что Илья Воробьев и Олег Знарок отличаются как тренеры.
— Чем отличается Илья Воробьев от Олега Знарка?
— Все люди разные. Конечно, они отличаются.
— Вас сейчас выводили на пик формы. Как себя чувствуете?
— Хорошо, тем более, что время потренироваться еще есть.
— Вы можете сказать, у вас была свинка или просто заболевание?
— Просто заболел. Так совпало.
— Поедет ли в Данию кто-то болеть за вас персонально?
— Конечно, кто-то приедет за меня поболеть.
— Сильно волновались перед оглашением состава?
— Сейчас поспокойнее чуть-чуть, раньше волновался.
— То есть год назад вы переживали?
— Да. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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