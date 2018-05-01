Кирилл Капризов: «Раньше перед оглашением состава больше волновался»

— Чем отличается Илья Воробьев от Олега Знарка?

— Все люди разные. Конечно, они отличаются.

— Вас сейчас выводили на пик формы. Как себя чувствуете?

— Хорошо, тем более, что время потренироваться еще есть.

— Вы можете сказать, у вас была свинка или просто заболевание?

— Просто заболел. Так совпало.

— Поедет ли в Данию кто-то болеть за вас персонально?

— Конечно, кто-то приедет за меня поболеть.

— Сильно волновались перед оглашением состава?

— Сейчас поспокойнее чуть-чуть, раньше волновался.

— То есть год назад вы переживали?