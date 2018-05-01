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М. О’Нил: Джеррард в «Рейнджерс»? Он понятия не имеет, на что соглашается
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М. О’Нил: Джеррард в «Рейнджерс»? Он понятия не имеет, на что соглашается 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника шотландского «Рейнджерс» бывшего футболиста «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, в настоящий момент работающего с молодёжной командой красных.
«Он понятия не имеет, на что соглашается. Но он родился и вырос в Ливерпуле, поэтому у него наверняка есть идея. Надеюсь, Джеррард получит эту работу. Было бы здорово понаблюдать за ним. Думаю, это было бы потрясающим решением для «Рейнджерс» на данном этапе, потому что сейчас у них худшая команда в истории клуба. «Рейнджерс» очень плохи. Даже хуже — они ужасны», — цитирует О’Нила BelfastLive.co.uk.
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