М. О’Нил: Джеррард в «Рейнджерс»? Он понятия не имеет, на что соглашается

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника шотландского «Рейнджерс» бывшего футболиста «Ливерпуля» Стивена Джеррарда , в настоящий момент работающего с молодёжной командой красных.

«Он понятия не имеет, на что соглашается. Но он родился и вырос в Ливерпуле, поэтому у него наверняка есть идея. Надеюсь, Джеррард получит эту работу. Было бы здорово понаблюдать за ним. Думаю, это было бы потрясающим решением для «Рейнджерс» на данном этапе, потому что сейчас у них худшая команда в истории клуба. «Рейнджерс» очень плохи. Даже хуже — они ужасны», — цитирует О’Нила BelfastLive.co.uk.