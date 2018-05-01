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Мартин О’Нил: «Джеррард в „Рейнджерс“? Он не понимает, на что соглашается»
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Мартин О’Нил: «Джеррард в „Рейнджерс“? Он не понимает, на что соглашается» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил считает, что «Рейнджерс» находится в настолько ужасном состоянии, что приглашение Стивена Джеррарда ничего не испортит. Ранее Джеррард возглавлял молодежную команду «Ливерпуля».
— У него Джеррарда нет ни малейшего представления о том, на что он соглашается, — приводит Belfast Live слова О’Нила. — Но он родился и вырос в Ливерпуле, поэтому у него должна быть идея. Надеюсь, он получит работу. Было бы неплохо его увидеть. Он не худший тренер из тех, что были у «Рейнджерс». Клуб очень плох. Он даже хуже, чем плох, они ужасен.
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