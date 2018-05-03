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Иньесте пообещали десятки миллионов евро за переезд в Китай
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Иньесте пообещали десятки миллионов евро за переезд в Китай 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, объявивший об уходе из клуба в конце сезона-2017/2018, получил предложение о переходе в китайский клуб «Чунцин Лифань». Об этом сообщает sport.es.
По информации источника, испанцу пообещали зарплату в 27 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Клуб готов подписать с игроком трехлетнее соглашение.
Также «Чунцин Лифань» выкупит шесть миллионов бутылок вина, которое производит принадлежащая Иньесте компания, за 36 миллионов евро. Это станет инвестицией в его бизнес.
В апреле сообщалось, что Иньеста покинет «Барселону» ради китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». При этом причиной переезда футболиста в Китай также называлось вино: спортсмен якобы планировал реализовывать на китайском рынке до двух миллионов бутылок напитка в год. В пределах Испании бизнес футболиста убыточен.
33-летний футболист является воспитанником каталонской команды. Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Кубок Испании и семь раз Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).
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