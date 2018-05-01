Роналдо: Иньеста — лучший испанский футболист в истории

Легендарный бразильский футболист Роналдо считает полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту лучшим испанским игроком в истории.

«Иньеста — лучший испанский футболист в истории. Я не помню, чтобы видел другого испанского игрока с такими качествами — у него очень много навыков. Именно поэтому многие любят его», — цитирует Роналдо Cadena Ser.