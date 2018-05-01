Ещё
Роналдо: Иньеста — лучший испанский футболист в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналдо: Иньеста — лучший испанский футболист в истории 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный бразильский футболист Роналдо считает полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту лучшим испанским игроком в истории.
«Иньеста — лучший испанский футболист в истории. Я не помню, чтобы видел другого испанского игрока с такими качествами — у него очень много навыков. Именно поэтому многие любят его», — цитирует Роналдо Cadena Ser.
Ранее аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на объявление своего партнёра по команде Андреса Иньесты об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
RT на русском: последние новости
Уткин: в минувшем туре было как минимум два договорняка Чемпионы веселятся: Жерар Пике "одолжил" камеру у журналиста Ruptly И.о. главного тренера «Краснодара» Мусаев: матч с «Зенитом» был сложнее, чем с «Локомотивом»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука22
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит7
Родченков наносит ответный удар129
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком5
Россию лишили Кубка мира по биатлону57
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение