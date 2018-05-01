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Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
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Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории 

Soccer News 28 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не должен переживать из-за отсутствия в его послужном списке «Золотого мяча».
"Иньеста заслуживал «Золотой мяч», но он ему и не нужен. У него и так невероятный список трофеев в его замечательной карьере. Андрес является лучшим испанским футболистом в истории, я благодарю его за игру, мастерство и великодушие", — приводит слова Роналдо Sport.es.
Напомним, что 33-летний Иньеста принял решение покинуть «Барселону». По окончании сезона он перейдет в китайский клуб.
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