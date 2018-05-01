Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не должен переживать из-за отсутствия в его послужном списке «Золотого мяча».

"Иньеста заслуживал «Золотой мяч», но он ему и не нужен. У него и так невероятный список трофеев в его замечательной карьере. Андрес является лучшим испанским футболистом в истории, я благодарю его за игру, мастерство и великодушие", — приводит слова Роналдо Sport.es.

Напомним, что 33-летний Иньеста принял решение покинуть «Барселону». По окончании сезона он перейдет в китайский клуб.