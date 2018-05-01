Болельщики «Ньюкасла» одобрили возможный трансфер Головина

Болельщики «Ньюкасла» с радостью восприняли новость о возможном переходе в команду полузащитника ЦСКА Александра Головина , сообщает hitc.com.

На прошлой неделе агент Александр Маньяков сообщил, что «Ньюкасл», как и «Саутгемптон», интересуется Головиным, но пока требуемую сумму — около 20 миллионов евро — никто не дает.

”Это главный талант российского футбола. Пусть для его приобретения придется установить клубный трансферный рекорд, но это та сделка, к которой мы должны стремиться. Качество важнее количества. И со временем он будет стоить намного дороже”, — написал болельщик «Ньюкасла» под ником Paulo Dummetti в «Твиттере».

”Нужно покупать, он был одним из лучших игроков в матче с «Арсеналом», — отметил RitchiesMagic.

”Мне хотелось бы видеть Головина в цветах нашего клуба. Надеюсь, это случится?” — пишет NUFC Seattle.

”Против «Арсенала» он выглядел солидно”, — добавил Maximus 97.

”Вам это нравится, болельщики «Ньюкасла»?” — с такой подписью в «Твиттере» опубликоло материал об интересе к Головину издание The Chronicle. «Еще как нравится, черт возьми!» — ответил один из пользователей.

Напомним, что в начале апреля болельщики «Арсенала» тоже.