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Болельщики «Ньюкасла» одобрили возможный трансфер Головина
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Болельщики «Ньюкасла» одобрили возможный трансфер Головина 

SPORT24.ru 20 минут назад
Болельщики «Ньюкасла» с радостью восприняли новость о возможном переходе в команду полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает hitc.com.
На прошлой неделе агент Александр Маньяков сообщил, что «Ньюкасл», как и «Саутгемптон», интересуется Головиным, но пока требуемую сумму — около 20 миллионов евро — никто не дает.
”Это главный талант российского футбола. Пусть для его приобретения придется установить клубный трансферный рекорд, но это та сделка, к которой мы должны стремиться. Качество важнее количества. И со временем он будет стоить намного дороже”, — написал болельщик «Ньюкасла» под ником Paulo Dummetti в «Твиттере».
”Нужно покупать, он был одним из лучших игроков в матче с «Арсеналом», — отметил RitchiesMagic.
”Мне хотелось бы видеть Головина в цветах нашего клуба. Надеюсь, это случится?” — пишет NUFC Seattle.
”Против «Арсенала» он выглядел солидно”, — добавил Maximus 97.
”Вам это нравится, болельщики «Ньюкасла»?” — с такой подписью в «Твиттере» опубликоло материал об интересе к Головину издание The Chronicle. «Еще как нравится, черт возьми!» — ответил один из пользователей.
Напомним, что в начале апреля болельщики «Арсенала» тоже.
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