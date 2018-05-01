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«Реал» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Реал» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Мадриде проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и «Баварией».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Реал Мадрид
Бавария
Навас Кейлор • Васкес ЛукасВаран Рафаэль • Рамос Серхио • Марсело Виера • Асенсио МаркоКовачич МатеоМодрич Лука • Кроос Тони • Бензема КаримРоналду Криштиану
Запасные: Бэйл Гарет • Каземиро Карлос • Касилья Кико • Начо Игнасио • Себальос Дани • Майораль Борха • Тео Эрнандес
Ульрайх СвенКиммих Джошуа • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Алаба Давид • Мюллер Томас • Толиссо Корентин • Тьяго Алькантара • Рибери Франк • Родригес Хамес • Левандовски Роберт
Запасные: Рафинья Марсио • Вагнер Сандро • Штарке ТомМартинес Хави • Руди Себастьян • Дорш Никлас • Май Ларс-Лукас
01 мая. Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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