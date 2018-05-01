«Уотфорд» претендует на экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Рондона 

«Уотфорд» включился в борьбу за нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, сообщает The Sun. «Дроздам», которые замыкают таблицу АПЛ, осталось провести в нынешнем сезоне лишь два матча. Команда Даррена Мура сохраняет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в высшем эшелоне английского футбола.
В случае вылета «Вест Бромвича» в Чемпионшип Рондон имеет право перейти в другой клуб за фиксированную сумму в 16,5 миллионов фунтов. В 38-ми встречах нынешнего сезона во всех турнирах на счету футболиста 10 голов и 4 результативные передачи. В России венесуэлец выступал за казанский «Рубин» и питерский ”Зенит”. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал национальный чемпионат и Суперкубок России.
Также возможным претендентом на Рондона считается лондонский «Вест Хэм».