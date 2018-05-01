«Уотфорд» претендует на экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Рондона

Также возможным претендентом на Рондона считается лондонский «Вест Хэм».

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