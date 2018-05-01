«Спартак» будет искать варианты обмена Стоа

31-летний американец оказался шестым легионером в составе красно-белых, тогда как по регламенту КХЛ на один матч можно заявлять не больше пяти иностранцев.

«На данный момент Стоа игрок «Спартака», но действительно, получается, что он шестой легионер, так что будем искать варианты обмена», — приводит «Р-Спорт» слова генерального менеджера клуба Алексея Жамнова