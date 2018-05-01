«Спартак» будет искать варианты обмена Стоа 

Форвард «Спартака» Райан Стоа, по всей видимости, начнет сезон в другом клубе.
31-летний американец оказался шестым легионером в составе красно-белых, тогда как по регламенту КХЛ на один матч можно заявлять не больше пяти иностранцев.
«На данный момент Стоа игрок «Спартака», но действительно, получается, что он шестой легионер, так что будем искать варианты обмена», — приводит «Р-Спорт» слова генерального менеджера клуба Алексея Жамнова.
Ранее стало известно, что состав «Спартака» в межсезонье пополнят голкипер Юлиус Гудачек («Северсталь»), а также форварды Роберт Ганзл («Нефтехимик»), Каспарс Даугавиньш («Торпедо») и Мартиньш Карсумс («Динамо»). В то же время клуб продлил контракт с форвардом Беном Максвеллом.