Миронов назвал возможных кандидатов от СР на выборах в Москве и Подмосковье

"Соответствующие решения принимает президиум партии. Пока ни по Москве, ни по Московской области мы решение не принимали. Но моя точка зрения как председателя партии… Совершенно очевидно, что у нас во всех регионах руководители региональных отделений идут на выборы", — сообщил Миронов РИА Новости.

Отделение партии в Московской области возглавляет Игорь Чистюхин , в Москве — Александр Романович. Лидер «Справедливой России» в то же время отметил, что кандидатом на выборах столичного мэра также может стать секретарь бюро столичного отделения, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов

" (В Московской области) у нас Чистюхин, а в Москве — опять же либо руководитель регионального отделения Романович, либо Илья Свиридов. Оба достойные кандидаты. Будем определяться", — сказал Миронов.

Ранее источник в партии сообщал РИА Новости, что окончательное решение по кандидатам от партии на выборах в Москве и Подмосковье будет принято к лету.