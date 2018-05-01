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Миронов назвал возможных кандидатов от СР на выборах в Москве и Подмосковье
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Миронов назвал возможных кандидатов от СР на выборах в Москве и Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Участие в выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья от "Справедливой России", скорее всего, примут руководители региональных отделений, но окончательное решение пока не принято, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
"Соответствующие решения принимает президиум партии. Пока ни по Москве, ни по Московской области мы решение не принимали. Но моя точка зрения как председателя партии… Совершенно очевидно, что у нас во всех регионах руководители региональных отделений идут на выборы", — сообщил Миронов РИА Новости.
Отделение партии в Московской области возглавляет Игорь Чистюхин, в Москве — Александр Романович. Лидер «Справедливой России» в то же время отметил, что кандидатом на выборах столичного мэра также может стать секретарь бюро столичного отделения, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.
" (В Московской области) у нас Чистюхин, а в Москве — опять же либо руководитель регионального отделения Романович, либо Илья Свиридов. Оба достойные кандидаты. Будем определяться", — сказал Миронов.
Ранее источник в партии сообщал РИА Новости, что окончательное решение по кандидатам от партии на выборах в Москве и Подмосковье будет принято к лету.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. В мэрии Москвы подчеркивали намерение придерживаться позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности.
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