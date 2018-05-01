На самарской набережной запускали планеры и сдавали нормы ГТО

«Авиация неизменный атрибут первомайских торжеств. Эти планеры очень заинтересовали ребят и школьники с удовольствием участвуют в мастер-классе. Их берут и запускают в воздух как новички, так и те, кто хорошо умеет это делать. „Прекрасно что погода выдалась хорошая, — рассказал педагог дополнительного образования Алексей Чернышков. — Самолеты сделаны из вспененного полипропилена— мягкие и ударопрочные, поэтому не нужно бояться неудачных посадок и травм. В подростковом центре „Меридиан“, есть кружки технического творчества и ребята приходят к нам заниматься. Конечно, еще рано говорить о новом авиамодельном буме, но заинтересованность у подростков есть“.

Традиционные и современные виды народных промыслов, ремесел и рукоделия были представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, в которых смогли принять участие все желающие. „Ребятам всегда интересно сделать, что-то своими руками. Они пришли на набережную и участвуют в изготовление первомайских атрибутов, — отметила педагог ЦДТ „Металлург“ Наталья Шаховская . — У многих хорошо получился голубь мира и открытки, посвященные Празднику Весны и Труда. Мальчишки и девочки дарили их ветеранам“.

Юным участникам праздника были интересны и площадки технической направленности. Как рассказали организаторы, представленные там роботы собираются из конструктора LEGO или подобных ему. У каждого из них есть электромотор, модуль, который управляет действиями согласно заложенной программе, и датчики цвета, звука, касания, угла поворота других параметров. Многих пришедших на набережную заинтересовала гонка роботов на время по траектории, получившая название „шорт-трек“. „Робототехника позволяет повысить интеллектуальный уровень и я обязательно пойду в технический кружок“, — рассказал четвероклассник Сергей Александров

Любители спорта смогли посоревноваться в ловкости на площадке „Веселых стартов“, поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре „Охота на лис“ и посетить шуточные „шапочные бои“. Был также организован турнир по шахматам и шашкам.

Свое мастерство продемонстрировали поклонники велотриала и роллеры. Испытать себя гости праздника смогли, сдав тестовые нормативы ВФСК „Готов к труду и обороне“. „В настоящее время многие трудовые коллективы Самарской области приобщаются к этому комплексу. ГТО увлекло и детей и взрослых. Люди на нашей площадке, качают пресс, подтягиваются, поднимают гири, прыгают в длину с места, — рассказал судья на площадке, депутат Красноглинского районного совета Сергей Зорькин. — А затем, сравнив свои результаты с показателями, решают готовы ли они прийти в тестовый центр и сдать нормативы. У самарцев разная подготовка. Кому-то нужно еще очень долго тренироваться, а кому хоть сейчас можно вручить золотой значок. Пришедшие 1 мая к нам получали индивидуальные консультации“.

На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступили муниципальные оркестры, воспитанники музыкальных и хореографических студий, творческие коллективы и исполнители.