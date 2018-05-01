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Эусебио Ди Франческо: Мы должны попытаться сотворить еще одно чудо
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Эусебио Ди Франческо: Мы должны попытаться сотворить еще одно чудо 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: Soccer News
— Мы должны верить в себя. С таким настроем, с такими болельщиками и со всей той страстью, которая сейчас царит в отношении команды, мы должны попытаться сотворить еще одно чудо.
Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу останавливаться. Нашей целью должна стать поездка в Киев. Я подхожу к этой игре так же, как и к другим. Я передал мои идеи команде и постараюсь убедить игроков в том, что поставленные задачи выполнимы, — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой встрече победу одержал английский клуб со счетом 5:2.
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