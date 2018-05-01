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Эусебио Ди Франческо: «Рома» должна сотворить еще одно чудо"
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Эусебио Ди Франческо: «Рома» должна сотворить еще одно чудо" 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что психологический настрой и поддержка болельщиков должна помочь его команде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Первая игра между итальянским и английским клубами завершилась крупным поражением римлян — 2:5.
Отметим, что в полуфинал «Рома» вышла, обыграв по сумме двух матчей «Барселону». В первой встрече. которая состоялась в Барселоне, команда Ди Франческо потерпела разгромное поражение — 1:4. Во второй игре «джаллоросси» обыграли каталонцев со счетом 3:0.
— Мы должны жаждать этой победы, выложиться по полной, — цитирует официальный сайт УЕФА. — Надо совершить подвиг. Мы должны верить и постараться сотворить еще одно чудо за счет нашей психологии, болельщиков и страсти вокруг команды. Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу довольствоваться этим. Нашей целью должна стать путевка в Киев.
Ответный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» стоится в Риме 2 мая. Начало — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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