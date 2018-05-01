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Тренер «Ромы»: «Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов»
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Тренер «Ромы»: «Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против «Ливерпуля».
"Ливерпуль" в отличие от «Барселоны» играет в более вертикальный футбол. Впрочем у матчей с «Барселоной» и «Ливерпулем» будет нечто общее. В нем «Рома» должна будет сотворить чудо. Впрочем чтобы оно произошло нам нужно тщательно выбрать состав, в котором будут максимально сбалансированы эффективность атаки и надежность обороны.
Из-за травмы нам не поможет Строотман. Но мы будем играть при 70 тысячах фанатов и мы не можем их разочаровать. Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом. Надеюсь, что мы сможем поехать на финал в Киев", — приводит слова Ди Франческо официальный сайт клуба.
Напомним, что в первом матче римский клуб проиграл англичанам со счетом 2:5.
Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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