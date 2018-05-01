Итальянский тренер Локателли ушел из «Газпром-РусВело» из-за проблем с сердцем

Итальянский специалист Оливано Локателли сообщил, что из-за проблем с сердцем вынужден покинуть российскую команду «Газпром-РусВело».

В ближайшее время Локателли предстоит пройти обследование сердца в Бергамо.

«Наступил момент, чтобы пройти обследование — после всех проблем, которые были у меня в прошлом. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев я испытывал сильный стресс, что привело к уходу из «Газпром-РусВело».