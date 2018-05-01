Ещё
Итальянский тренер Локателли ушел из «Газпром-РусВело» из-за проблем с сердцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский тренер Локателли ушел из «Газпром-РусВело» из-за проблем с сердцем 

Чемпионат.com 1 час назад
Итальянский специалист Оливано Локателли сообщил, что из-за проблем с сердцем вынужден покинуть российскую команду «Газпром-РусВело».
В ближайшее время Локателли предстоит пройти обследование сердца в Бергамо.
«Наступил момент, чтобы пройти обследование — после всех проблем, которые были у меня в прошлом. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев я испытывал сильный стресс, что привело к уходу из «Газпром-РусВело».
Я бы хотел поблагодарить генменеджера Рената Хамидулина и весь персонал команды за доверие, которое оказывалось мне в последние месяцы. Что касается меня, то после завершения обследования буду готов к новым приключениям", — цитирует Локателли Tuttobiciweb.
Чемпионат.com: последние новости
Широков: видно, футбол для Головина не в тягость, а наоборот доставляет радость Пике «одолжил» камеру у оператора во время чемпионского парада Воробьёв, Третьяк и Ротенберг – о сборной России на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука23
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит7
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком5
Родченков наносит ответный удар130
Россию лишили Кубка мира по биатлону58
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение