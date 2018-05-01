Стало известно место проведения ЧМ по керлингу в дабл-миксте 2019 года

Местом проведения чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте в 2019 году будет Норвежский Ставангер. Об этом сообщает ТАСС.

По информации официального сайта Всемирной федерации керлинга (WCF) турниры пройду с 20-27 апреля.