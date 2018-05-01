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Стало известно место проведения ЧМ по керлингу в дабл-миксте 2019 года
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Стало известно место проведения ЧМ по керлингу в дабл-миксте 2019 года 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Местом проведения чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте в 2019 году будет Норвежский Ставангер. Об этом сообщает ТАСС.
По информации официального сайта Всемирной федерации керлинга (WCF) турниры пройду с 20-27 апреля.
"Международные соревнования не проходили в Норвегии уже некоторое время, поэтому я с большим удовольствием подтверждаю, что в конце сезона-2018/19 в Ставангере состоятся чемпионат мира в дабл-миксте и чемпионат мира среди сеньоров", — сказала глава WCF Кейт Кейтнесс.
На чемпионате мира в дабл-миксте 2018 года, который проходил в шведском Эстерсунде, российские керлингисты Марии Комаровой и Даниила Горячева стали серебряными призерами.
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