Стало известно место проведения ЧМ по керлингу в дабл-миксте 2019 года 

Местом проведения чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте в 2019 году будет Норвежский Ставангер. Об этом сообщает ТАСС.
По информации официального сайта Всемирной федерации керлинга (WCF) турниры пройду с 20-27 апреля.
"Международные соревнования не проходили в Норвегии уже некоторое время, поэтому я с большим удовольствием подтверждаю, что в конце сезона-2018/19 в Ставангере состоятся чемпионат мира в дабл-миксте и чемпионат мира среди сеньоров", — сказала глава WCF Кейт Кейтнесс.
На чемпионате мира в дабл-миксте 2018 года, который проходил в шведском Эстерсунде, российские керлингисты Марии Комаровой и Даниила Горячева стали серебряными призерами.