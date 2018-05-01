Мнение экспертов о составе сборной России на чемпионат мира — 2018

Действительно ли Галиев и Ткачёв смотрелись слабее остальных сборников?

— Почему ни один действующий обладатель Кубка Гагарина не попал в состав? Галиев и Ткачёв действительно смотрелись слабее остальных? Кожевников: Тренер формирует состав, который хочет видеть на турнире. Удивительно, конечно, что не нашлось места ребятам из «Ак Барса», но тренер отвечает за результат. Галиев и Ткачёв смотрелись не хуже всех в сборной, их звено неплохо играло. В плей-офф Кубка Гагарина Галиев выглядел здорово. Ткачёва на Олимпиаду не взяли, и вот сейчас. Надо у Владимира спросить, что происходит. Непонятная ситуация. Бадюков: Казанские ребята выложились в финале Кубка Гагарина, видимо, просто не осталось сил. У Галиева вообще фееричный сезон получился, много играл в плей-офф, поэтому на чемпионате мира ему было бы тяжеловато. Со шведами его звено, где был Ткачёв, сыграло неудачно, заработало «-2». Думаю, при стопроцентной готовности эти хоккеисты готовы играть в сборной, но сейчас их форма далека от оптимальной.

Крикунов: За костяк тренерский штаб взял олимпийских чемпионов, плюс несколько ребят из НХЛ приехало, поэтому игроков «Ак Барса» и не оказалось в заявке. В основном же опять в составе игроки СКА и ЦСКА. Главное, чтобы ребятам сил хватило после такого сезона, ведь ещё Олимпиада была. Состав в принципе неплохой. Звено Дацюка должно взять на себя лидерство. Гомоляко: Галиев и Ткачёв провели такой насыщенный кубковый сезон, наверное, не осталось сил. Ткачёв — очень хороший хоккеист, думаю, за ним будет следующий олимпийский цикл. Сейчас даже правильно, что его не взяли, решение тренерского штаба довольно закономерно. Он порой очень хорошо играет, а потом может случиться провал. У Галиева в сборной не будет Зарипова, будет ли он забивать так же, как в «Ак Барсе» — большой вопрос.

— Какое имя в составе удивило большего всего? Кожевников: Наверное, Никита Сошников . Не думал, что он доберётся до чемпионата мира. Что касается Анисимова, то ничего не вижу такого в том, что его вызвали в сборную не сразу, а только на последний этап Евротура. Значит, тренеры поняли, что не хватает центральных нападающих. Бадюков: Я бы не сказал, что меня что-то удивило. Есть два «армейских» звена, Дадонов и ещё несколько ребят из НХЛ, которые будут держать марку. Сезон у тех, кто ездил на Олимпиаду, получился очень тяжёлым: скомканный календарь регулярного чемпионата КХЛ, Игры, потом плей-офф.

Крикунов: Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева. Он первый сезон сыграл более менее. Вместо него вполне можно было взять Галиева или Ткачёва. Гомоляко: Думаю, все заслужили права поехать на чемпионат мира. Тот же Бывальцев провёл замечательный сезон. Сошников, может быть, не так часто забивает в НХЛ, но показывает добротный хоккей.

— Нужно ли оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ?

Кожевников: Трудно сказать, например, я совсем не уверен, что тот ж Малкин поедет на чемпионат мира, у него вообще травма сейчас. У нас достаточно сейчас игроков. Мы что ли будет надеяться на троих, которые могут по ходу турнира подъехать? Бадюков: Обязательно! Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты. Видно, что и главный тренер сборной Швеции Грёнборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав. Крикунов: Думаю, что надо оставлять места. Если посмотреть наше выступление на Евротуре, то становится понятно, что на всякий случай надо иметь хотя бы парочку свободных мест. Второй раунд НХЛ должен скоро закончиться, и кто-то из россиян может приехать. Гомоляко: Считаю, что нужно звонить сейчас ребятам и спрашивать, готовы ли они в случае чего приехать на чемпионат мира. А то мы их ждём, а они потом скажут, что травмированы или ещё что-то.