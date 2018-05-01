Заха не боится перейти в топ-клуб

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не боится снова попробовать себя в топ-клубе.

Напомним, в 2013-м году Заха переходил в "Манчестер Юнайтед" , но не заиграл там и вернулся в «Кристал Пэлас».

"Слухи о моём переходе в другой клуб? Слухи всегда были, но я не обращаю на них внимания, а просто играю в футбол. Я наслаждаюсь своей игрой и имею контракт с «Кристал Пэлас». Честно говоря, не вижу себя в каком-либо другом месте.

Я перешёл в топ-клуб в 19-20 лет. Не важно, что случилось, я все равно стал сильнее ментально. Так что я не боюсь возможного перехода в большой клуб, если представится такая возможность", — цитирует Заха Sky Sports.