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Заха не боится перейти в топ-клуб
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Заха не боится перейти в топ-клуб 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не боится снова попробовать себя в топ-клубе.
Напомним, в 2013-м году Заха переходил в "Манчестер Юнайтед", но не заиграл там и вернулся в «Кристал Пэлас».
"Слухи о моём переходе в другой клуб? Слухи всегда были, но я не обращаю на них внимания, а просто играю в футбол. Я наслаждаюсь своей игрой и имею контракт с «Кристал Пэлас». Честно говоря, не вижу себя в каком-либо другом месте.
Я перешёл в топ-клуб в 19-20 лет. Не важно, что случилось, я все равно стал сильнее ментально. Так что я не боюсь возможного перехода в большой клуб, если представится такая возможность", — цитирует Заха Sky Sports.
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