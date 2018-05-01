В гигантские дженге играли сегодня вологжане на площади Революции

В центре Вологды сегодня прошли также соревновались в гирях и армрестлинге. Спортивные состязания стали частью большого городского праздника, посвященному Дню Весны и труда. В первомайской демонстрации приняли участие порядка семи тысяч вологжан.

Участники спортивного праздника расположились возле памятника Героям революции. Для участия в армрестлинге предварительно записи не требовалось — участвовали все желающие.

На соревнованиях в гиревом спорте зарегистрировались 20 спортсменов из разных районов Вологодской области. Всех вологжан, пожелавших продемонстрировать умение тягать гири, распределили по весовым категориям. Первыми свои силы показывали спортсмены из Грязовца. Игорь Бушмагин занимается гиревым спортом с 9 класса, сейчас у него уже первый взрослый разряд. Старается получить звание кандидат в мастера спорта.

«Гиревой спорт развивает выносливость, и даже маленьким детям рекомендуют такие занятия», — рассказал спортсмен Игорь Бушмагин.

Были игры и на командообразование. На отдельной площадке собрались любители дженги. В гигантскую версию известной настольной игры играли по командам. Участники по очереди доставали из основания башни бруски и клали их наверх.

«Дженга развивает командный дух. Здесь надо координировать свои действия с другими участниками команды», — рассказала организатор состязаний, главный специалист организационного отдела Вологодской областной Федерации профсоюзов Дарья Крикмачева.

Сегодня в дженге соревновались шесть команд: работающая молодежь и волонтеры. Призеры и победители получили термокружки, портативные зарядки и портативные колонки.

Вологжане отмечали Первомай и на праздничном концерте от трудовых коллективов города. Инженеры, медсестры и педагоги выступили на площади Революции.