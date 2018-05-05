Ещё
Будут открыты две полосы из четырёх: власти Перми начнут ремонт Коммунального моста 10 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Будут открыты две полосы из четырёх: власти Перми начнут ремонт Коммунального моста 10 мая 

59.ru 16 минут назад
Фото: 59.ru
С 10 мая по 8 июня в Перми ограничат движение автомобилей по Коммунальному мосту. За это время отремонтируют участок моста длиной несколько сотен метров: заменят асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.
— Для проезда будут недоступны две полосы по направлению из города на участке от улицы Окулова до середины моста. Объехать ремонтируемый участок можно будет по соседней полосе, — рассказали в Call-центре Перми. — Таким образом, на части моста движение будет идти по двум полосам из четырех: по одной машины будут двигаться в сторону центра города, по другой — в направлении Закамска.
8 июня ограничение движения снимут, но 13 числа его введут вновь, чтобы начать ремонт следующего участка. Ранее администрация Перми сообщала, что капитальный ремонт моста будет завершен к 31 августа.
59.ru: последние новости
Звезда тенниса Марина Мельникова проведёт в Перми бесплатные мастер-классы Пермячка Дарья Хохлова вышла в финал конкурса красоты «Мисс Аполлон» в Турции Лучшие в географии и биологии. Школьники из Прикамья вновь стали победителями всероссийских олимпиад
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой39
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе41
Липницкая удивила откровенным фото15
Молния убила футболиста во время матча
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение