Будут открыты две полосы из четырёх: власти Перми начнут ремонт Коммунального моста 10 мая

С 10 мая по 8 июня в Перми ограничат движение автомобилей по Коммунальному мосту. За это время отремонтируют участок моста длиной несколько сотен метров: заменят асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.

— Для проезда будут недоступны две полосы по направлению из города на участке от улицы Окулова до середины моста. Объехать ремонтируемый участок можно будет по соседней полосе, — рассказали в Call-центре Перми. — Таким образом, на части моста движение будет идти по двум полосам из четырех: по одной машины будут двигаться в сторону центра города, по другой — в направлении Закамска.

8 июня ограничение движения снимут, но 13 числа его введут вновь, чтобы начать ремонт следующего участка. Ранее администрация Перми сообщала, что капитальный ремонт моста будет завершен к 31 августа.