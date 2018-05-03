Из-за эстафеты в Перми перекроют несколько улиц. Карта

В воскресенье, 5 мая, в Перми пройдет 74-я эстафета «Дзержинец». С 11:30 до 16:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на проспекте Парковый, улицах Зои Космодемьянской и Комиссара Пожарского.

Эстафета «Дзержинец» зародилась в годы войны. С тех пор на проводится ежегодно на улицах Дзержинского района. Протяженность трассы составляет три километра. В соревнованиях участвуют школьники, студенты, сборные команды предприятий Дзержинского района. Команды-победительницы и призеры по итогам проведения забегов в каждой из групп будут награждены кубками, дипломами и призами.

На время соревнований автомобилисты не смогут припарковаться на ближайших улицах. — Запрещается остановка и стоянка машин на проспекте Парковый от улицы Гремячинской до Желябова с 22:00 4 мая до 16:00 5 мая, — пояснили в городской администрации.

Дороги будут перекрыты с 11:30 до 16:00.

— проспект Парковый на участке от улицы Гремячинской до Желябова (без остановки движения по улицам Желябова, Гремячинской и проезду вдоль проспекта Парковый);

— улица Зои Космодемьянской от улицы Василия Каменского до Подлесной (без остановки движения по Подлесной);

— улица Комиссара Пожарского на участке от проспекта Парковый до внутриквартального проезда между домами по проспекту Парковый, 34 и Комиссара Пожарского, 10 (без приостановки движения по внутриквартальному проезду).

В связи с проведением эстафеты изменятся маршруты следования общественного транспорта:

— автобусы №14, 54, 64, 74 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Подлесная и далее по маршрутам следования;

— автобус №47 в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Подлесная, Куфонина и далее по маршруту следования;

— автобус №52 в прямом и обратном направлениях будет следовать по шоссе Космонавтов, улицам Подлесная, Куфонина и далее по маршруту следования;

— автобусы №66, 67 в направлении микрорайона Парковый будет следовать до дома №35 по улице Зои Космодемьянской, в обратном направлении без изменений в схемах движения;

— троллейбусы №10, 12, 13 в направлении микрорайона Парковый будут следовать до остановочного пункта «Печатная фабрика „Гознак“.

Сегодня, 3 мая, в Перми с 19:00 на время проведения репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога по Октябрьской площади, движение транспорта будет ограничено на прилегающих улицах.