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В Перми на неделю перекроют автомобильное движение по Героев Хасана
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В Перми на неделю перекроют автомобильное движение по Героев Хасана 

59.ru 57 минут назад
Фото: 59.ru
Для демонтажа старого железнодорожного путепровода с 2 по 9 июня движение автомобилей будет перекрыто на улице Героев Хасана.
Как сообщили в администрации Перми, движение всех видов транспорта будет ограничено с 14:00 2 июня до 14:00 9 июня. За неделю подрядчик должен разобрать старые конструкции железнодорожного полотна Транссибирской магистрали.
— Движение транспорта на время производства работ будет осуществляться в объезд по маршрутам Восточный обход города Перми — Бродовский тракт и Южный обход города Перми — улица Космонавта Леонова — улица Свиязева — улица Василия Васильева, — сообщили в мэрии.
Кроме того, для выполнения работ будет ограничено движение по одной полосе улиц Героев Хасана и Чкалова. На Героев Хасана с 22:00 1 июня до 06:00 2 июня будет закрыт проезд по нечетной стороне, с 22:00 2 июня до 06:00 3 июня — по четной стороне. На улице Чкалова проезд закроют по четной стороне с 22:00 8 июня до 06:00 9 июня, по нечетной — с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня.
Ранее на транссибирской магистрали подрядчики переключили движение поездов на новый путепровод. Поэтому демонтаж старых конструкций не повлияет на график движения поездов.
Также с 10 мая по 31 августа будет ограничено движение по одной полосе Коммунального моста.
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