В Перми на неделю перекроют автомобильное движение по Героев Хасана

Для демонтажа старого железнодорожного путепровода с 2 по 9 июня движение автомобилей будет перекрыто на улице Героев Хасана.

Как сообщили в администрации Перми, движение всех видов транспорта будет ограничено с 14:00 2 июня до 14:00 9 июня. За неделю подрядчик должен разобрать старые конструкции железнодорожного полотна Транссибирской магистрали.

— Движение транспорта на время производства работ будет осуществляться в объезд по маршрутам Восточный обход города Перми — Бродовский тракт и Южный обход города Перми — улица Космонавта Леонова — улица Свиязева — улица Василия Васильева, — сообщили в мэрии.

Кроме того, для выполнения работ будет ограничено движение по одной полосе улиц Героев Хасана и Чкалова. На Героев Хасана с 22:00 1 июня до 06:00 2 июня будет закрыт проезд по нечетной стороне, с 22:00 2 июня до 06:00 3 июня — по четной стороне. На улице Чкалова проезд закроют по четной стороне с 22:00 8 июня до 06:00 9 июня, по нечетной — с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня.

Ранее на транссибирской магистрали подрядчики переключили движение поездов на новый путепровод. Поэтому демонтаж старых конструкций не повлияет на график движения поездов.

Также с 10 мая по 31 августа будет ограничено движение по одной полосе Коммунального моста.