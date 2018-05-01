Ламела заменит Ригони в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018?

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли может исключить полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони из предварительной заявки команды на чемпионат мира-2018, утверждает Ole. По информации издания, вместо игрока российской команды на мировое первенство может отправиться фланговый нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела

В середине апреля стало известно, что наряду с Ригони в проект заявки аргентинцев на ЧМ-2018 также входят игроки «Зенита» Леандро Паредес Матиас Краневиттер . Ожидается, что полностью предварительная заявка команды будет представлена 14 мая.

Ригони в этом сезоне провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах забив 6 мячей и сделав 3 голевые передачи. Ламела, который в восстановился от тяжелой травмы только в ноябре 2017 года, сыграл в 30 матчах, забив 2 гола и сделав 2 результативных паса.