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Ламела заменит Ригони в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018?
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Ламела заменит Ригони в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018? 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли может исключить полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони из предварительной заявки команды на чемпионат мира-2018, утверждает Ole. По информации издания, вместо игрока российской команды на мировое первенство может отправиться фланговый нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела.
В середине апреля стало известно, что наряду с Ригони в проект заявки аргентинцев на ЧМ-2018 также входят игроки «Зенита» Леандро Паредес и Матиас Краневиттер. Ожидается, что полностью предварительная заявка команды будет представлена 14 мая.
Ригони в этом сезоне провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах забив 6 мячей и сделав 3 голевые передачи. Ламела, который в восстановился от тяжелой травмы только в ноябре 2017 года, сыграл в 30 матчах, забив 2 гола и сделав 2 результативных паса.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в группе D сыграет с Исландией (16 июня, "Спартак"), Хорватией (21 июня, «Нижний Новгород») и Нигерией (26 июня, «Санкт-Петербург»).
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