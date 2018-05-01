Марсьялем заинтересовались в «Челси»

В ближайшее межсезонье владелец «Челси» Роман Абрамович готов потратить значительные средства на обновление состава команды, которая столкнулась с трудностями при защите прошлогоднего чемпионского титула.

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» действует до 2019 года, однако в нем прописана опция о возможном продлении на один сезон, в связи с чем цена на игрока этим летом не должна резко упасть.

Ранее стало известно об интересе к Марсьялю со стороны «Ювентуса» и «Тоттенхэма». Чемпионы Италии готовы заплатить за 22-летнего нападающего 44 миллиона фунтов, что вполне может подойти «Челси», как и зарплата игрока, которая сейчас составляет 65 тысяч фунтов в неделю.

В «Манчестер Юнайтед» хотели бы оставить француза в команде, однако он пока отказывается подписывать новый контракт. Если Марсьяль все-таки решит сменить клуб, то «Манчестер Юнайтед» будет в первую очередь рассматривать варианты из других чемпионатов, однако в случае достойного предложения может продать игрока конкуренту.

Напомним, Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2015 года. В нынешнем сезоне он забил девять голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах премьер-лиги. Также на его счету один гол и три передачи в восьми матчах Лиги чемпионов, один гол и одна передача в трех матчах Кубка лиги и одна передача в трех матчах Кубка Англии.