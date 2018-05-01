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В Волгограде стартовала свободная продажа билетов на матчи ЧМ-2018
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В Волгограде стартовала свободная продажа билетов на матчи ЧМ-2018 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Начиная с сегодняшнего дня, футбольные болельщики смогут купить пропуски на все матчи ЧМ-2018 в Волгограде. В здании ГДЮЦа, расположенного на улице Краснознаменской 11, 1 мая стартовала свободная продажа пропусков.
Сегодня утром купить билеты можно было еще на все четыре матча, которые пройдут в Волгограде. По данным онлайн-сервисов, к продаже доступны билеты по ценам от 10 тысяч рублей.
Открытие единственного в Волгограде билетного центра ФИФА состоялось 18 апреля. Событие, радостное для болельщиков, которые пришли в тот день к дверям ГДЮЦа, омрачила, правда, новость, что прямые продажи стартуют лишь с 1 мая.
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