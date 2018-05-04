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Мэл Гибсон снимет очередной военный фильм
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Мэл Гибсон снимет очередной военный фильм 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Мэл Гибсон известен в Голливуде не только своими актерскими работами, но и сильными режиссерскими проектами, такими, как «По соображениям совести», «Страсти Христовы» и «Апокалипсис». Гибсон решил вновь обратится к военной тематике и задумал снять военную драму «Эсминец» по сценарию Розалинд Росс, основанном на книге Джона Уюковитса «Ад из поднебесья: Эпичная история USS Лэффи и величайшей атаки камикадзе в истории Второй мировой войны».
Уже второй раз в режиссерской карьере Гибсона речь пойдет про период битвы за Окинаву (к этой теме он обращался в картине «По соображениям совести»). Действия развернутся в апреле 1945, когда эскадренный миноносец «Лэффи» выдержал атаку более 20 камикадзе, в результате чего получил прозвище «Корабль, который не может умереть». Сообщается, что автор романа, на котором будет основан фильм, лично общался с участниками событий тех дней, поэтому передал все довольно точно. Как это получится у Мэла Гибсона, узнаем, скорее всего, через пару лет.
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