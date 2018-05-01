Зауральские полицейские выяснили друг с другом отношения

В городском центре досуга и культуры «Курган» состоялся финал смотр-конкурса «Щит и Лира». В этом году он посвящен знаменательной дате — 300-летию образования российской полиции . Конкурс проходил среди сотрудников органов и подразделений, государственных гражданских служащих и работников системы МВД России, а также ветеранов органов внутренних дел. В финале приняли участие четыре команды: УМВД России по г. Кургану, МО МВД России «Притобольный», ОМВД России по Катайскому району и МО МВД России «Шумихинский».

Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Олег Ильиных приветствовал участников и пожелал им успехов и побед.

Зрителям и жюри конкурса команды продемонстрировали различные жанры народного творчества: сольный и групповой вокал, художественное слово, ансамблевое исполнение, театрализацию. Борьба за призовые места оказалась напряженной, все участники оказались хорошо подготовлены. Жюри под председательством начальника УРЛС УМВД России по Курганской области полковника внутренней службы Алексея Петрова единогласно признало лучшим выступление сотрудников УМВД России по городу Кургану. Свою оценку творческим способностям полицейских также дали деятели культуры города Кургана и области, члены Общественного совета при региональном Управлении МВД.

Второе место занял коллектив ОМВД России по Катайскому району и третье место — МО МВД России «Притобольный».

Победителями в отдельных номинациях стали:

МО МВД России «Шумихинский» — «Мужская вокальная группа», «Женский вокальный дуэт», «Самый поющий коллектив», «Проникновенное исполнение» ( Павел Миронов );

ОМВД России по Кетовскому району — «Артистизм» ( Елена Давыдова и Степан Шабуров), «Мужской вокал» (Александр Ленских), «За преданность долгу» (Юрий Разин), «Коллектив ветеранов»;

МО МВД России «Притобольный» — «Детское творчество» (Александра Максимова), «Детский вокальный дуэт» (Светлана Везденева и Виктория Шмакова);

Победители и призеры конкурса получили дипломы и ценные подарки.

Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области