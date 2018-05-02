Пепе Рейна хочет торжественно проститься с болельщиками «Наполи»

Вратарь сборной Испании Пепе Рейна объявил о своем уходе из итальянского «Наполи». 35-летний голкипер намерен торжественно попрощаться с болельщиками клуба на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

Информацию о планах Рейны проститься с болельщиками подтвердил друг вратаря, директор стадиона Даниэле Беллини, написавший об этом на своей страничке в социальной сети. " Сегодня вечером он устраивает прощальную вечеринку, и мне немного грустно. Мне грустно, потому что я буду скучать по Рейне. Мы все будем скучать", — приводит слова Беллини «Спорт-Экспресс».

Хосе Мануэль (Пепе) Рейна защищал ворота неаполитанцев в 2913/14 и с 2015 года. Испанец сыграл за «Наполи» 137 встреч в чемпионате Италии. Также Рейна известен по выступлениям за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Баварию». В сборной Испании Рейна провел 36 матчей. На его счету победы на чемпионате мира 2010 и чемпионатах Европы 2008 и 2012.