Рейна устраивает прощальную вечеринку в «Наполи»

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна намерен организовать для команды прощальную вечеринку. Предстоящий уход испанца из неаполитанского клуба подтвердил диктор стадиона «Сан-Паоло» Даниэле Беллини, который сдружился с Рейной.

— У меня с ним не так много общего, — написал в своем Инстаграме Беллини. — Он богат, знаменит, красив, а я обычный парень, который пришел из ниоткуда. Он на два года моложе меня, но всегда относился ко мне как старший брат, которого у меня никогда не было. Когда есть проблема, к нему всегда можно обратиться. Он никогда не сошлется на занятость. У меня нет яхт, роскошных вилл, автомобилей, но Рейна со своей женой всегда меня принимали как друга, ничего не прося взамен.

Сегодня вечером он устраивает прощальную вечеринку, и мне немного грустно. Мне грустно, потому что я буду скучать по Рейне. Мы все будем скучать.