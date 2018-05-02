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Рейна устраивает прощальную вечеринку в «Наполи»
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Рейна устраивает прощальную вечеринку в «Наполи» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Вратарь «Наполи» Пепе Рейна намерен организовать для команды прощальную вечеринку. Предстоящий уход испанца из неаполитанского клуба подтвердил диктор стадиона «Сан-Паоло» Даниэле Беллини, который сдружился с Рейной.
— У меня с ним не так много общего, — написал в своем Инстаграме Беллини. — Он богат, знаменит, красив, а я обычный парень, который пришел из ниоткуда. Он на два года моложе меня, но всегда относился ко мне как старший брат, которого у меня никогда не было. Когда есть проблема, к нему всегда можно обратиться. Он никогда не сошлется на занятость. У меня нет яхт, роскошных вилл, автомобилей, но Рейна со своей женой всегда меня принимали как друга, ничего не прося взамен.
Сегодня вечером он устраивает прощальную вечеринку, и мне немного грустно. Мне грустно, потому что я буду скучать по Рейне. Мы все будем скучать.
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