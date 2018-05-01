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Павел Дацюк: Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию
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Павел Дацюк: Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию 

SovSport.Ru 51 минуту назад
Фото: SovSport.Ru
Павел, трудно ли после Олимпиады настраиваться на чемпионат мира? — Это ведь уже другая страничка. Эмоций не так много. Но было время их накопить. И когда начнется турнир в Дании, там будет атмосфера чемпионата мира. И тогда эмоции снова появятся.
— С новым главным тренером уже удалось сработаться? — Илья Воробьев и до этого был в сборной — помощником. Так что проблем нет.
— Как у вас самочувствие? Не играли на Евротуре… — Все хорошо. Я чуть-чуть заболел. Так что меня специально оставили на базе, подлечили. Теперь все здорово, спасибо за заботу.
— Не напрягают поражения сборной России в последних матчах? — Это все-таки больше рабочий момент. Команда у нас молодая, все хотят себя проявить. Есть ошибки-недочеты. Но для этого и работает тренерский штаб, который эти ошибки исправит перед чемпионатом мира.
— Вы готовы к своей должности капитана? И это ведь будет роль дядьки-наставника, мостик между игроками и тренерским штабом. — Наверное, для этого меня все-таки и призвали сюда. Да, немного новая должность, как вы сказали. Но она приятная. И понятно, что кроме обязанностей, надо самому оказывать хороший пример остальным — и на льду, и в раздевалке.
— Молодые игроки вас по отчеству не называют? — Нет, все это уже в прошлом. Я помолодел. Видите, даже постригся, — заулыбался Дацюк. — Общение у нас в раздевалке хорошее, дружеское. Может, немного кто-то стесняется. Но это пройдет.
— Но действительно, вас усталость не накрывает? — Она есть, наверное. Но ты не часто находишь чувство, когда играешь на легкости. И это не всегда идет на пользу. Все-таки надо доказывать себе и другим. Не надо все сваливать на усталость. Если выпал мне такой случай, то нужно работать.
— Вы не расстроились, что Илья Ковальчук не поехал в Данию? — Да, с ним было бы веселее и интереснее. Но тренерский штаб решил вот так.
— Вы когда-нибудь бывали в Дании? — У меня самые приятные воспоминания об этой стране. Это ведь была моя первая заграничная поездка с детской хоккейной командой. И наоборот, я очень хотел ехать в Данию — чтобы вернуться в детство. И вот Бог дал мне этот шанс.
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