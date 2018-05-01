Кирилл Капризов: Поедут ли со мной родители? Нужно самому еще в Данию попасть

— Как настроение после Олимпиады? — Отличное. Готовимся к чемпионату мира. Силы на этот турнир остались, не волнуйтесь.

— А говорят, что усталость, долгий сезон. — Я думаю, что есть время на то, чтобы восстановиться, нормально подготовиться.

— Как у вас поменялась жизнь после Пхенчхана? — В чем?

— Как в чем? У вас появилось 20 фан-клубов в инстаграме! — Да, я видел. Это очень приятно. Но там, в основном, маленькие болельщицы отрываются. Девчонки маленькие. Пишут, поздравляют. Выкладывают все подряд. Мне это интересно смотреть.

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— Вы согласны, что на Олимпиаде сложилась уникальная тройка: Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов ? — Конечно, это большая честь. Мне очень приятно. Я получал от этого огромное удовольствие. Но с кем меня ставят тренеры, с тем и ставят. Я всегда говорю, у нас и в клубе, и в сборной все игроки сильные. Каждый может сыграть с кем угодно.

— В чем сила этой команды, которая едет на чемпионат мира? — Прибавлять нужно всегда и во всем. Ну а тренеры нам лучше скажут, что именно надо сделать.

— Вы были раньше в Дании? — Нет. Какие ассоциации у меня с этой страной? Да ничего особенного. Да и что главное? В хоккей играть, а не по городу гулять.

— По настроению эта команда чем-то отличается от олимпийской? — Даже не знаю. Конечно, есть различия. Свои плюсы и минусы. Но их поймем по ходу дела.

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— Вы вышли на пик формы после болезни, когда этой весной две недели лежали пластом в кровати? — Чувствую сейчас себя вполне нормально. И есть время, чтобы чувствовать себя еще лучше.

— Так это у вас была свинка? — Просто заболел, — сказал Капризов и лукаво улыбнулся. Он не хотел выдавать все секреты.

— С вами в Данию едут родители? — Да, если я сам поеду.

— Это волнительный момент, когда вы не знаете состав, и его объявляют? — Теперь я стал спокойнее. А раньше волновался очень сильно. И год назад здорово переживал (тогда Капризов приехал в Кельн на чемпионат мира, но в заявку так и не попал).