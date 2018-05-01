Аренда Е. Мины в «Севилью» может стать частью сделки по переходу Лангле

Аренда защитника «Барселоны» Ерри Мины может стать частью сделки по переезду на «Камп Ноу» игрока обороны «Севильи» Клемента Лангле, сообщает El Desmarque. При этом в данной ситуации многое будет зависеть от итогового решения еще одного защитника сине-гранатовых Самюэля Умтити, который летом может покинуть клуб.

Лангле произвел на боссов «Барселоны» положительное впечатление своей игрой в нынешнем сезоне. В 48 матчах во всех турнирах за «Севилью» он забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.