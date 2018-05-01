СМИ: Лангле перейдет в «Барселону» в случае трансфера Юмтити

Защитник «Севильи» Клеман Лангле может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует El Desmarque, если команду покинет Самюэль Юмтити, «Барселона» собирается приобрести Лангле. Кроме того, они планируют отдать «Севилье» в аренду на год Йерри Мину. Колумбийский защитник перешел в «Барсу» из «Палмейраса» зимой, но пока что провел за первую команду всего две игры.

Контракт Лангле с «Севильей» истекает летом 2021 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 31 матч за «Севилью» в примере и забил три мяча при одной голевой передаче.