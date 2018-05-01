Лалович: можем сделать «Формулу-1» из греко-римской борьбы, но нужно время

Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович рассказал о проходящем в Каспийске чемпионате Европы и развитии борьбы.

«Мы ждём, что каждый из наших чемпионатов будет лучшим. Дагестан — не исключение. Здесь прекрасная организация, питание и транспорт. Зал здесь шикарный.

Мы немного изменили правила, чтобы борьба была более зрелищной. За год-два мы бы могли сделать «Формулу-1» из греко-римской борьбы, но этот процесс требует много времени.