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Лалович: можем сделать «Формулу-1» из греко-римской борьбы, но нужно время
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Лалович: можем сделать «Формулу-1» из греко-римской борьбы, но нужно время 

Чемпионат.com 18 минут назад
Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович рассказал о проходящем в Каспийске чемпионате Европы и развитии борьбы.
«Мы ждём, что каждый из наших чемпионатов будет лучшим. Дагестан — не исключение. Здесь прекрасная организация, питание и транспорт. Зал здесь шикарный.
Мы немного изменили правила, чтобы борьба была более зрелищной. За год-два мы бы могли сделать «Формулу-1» из греко-римской борьбы, но этот процесс требует много времени.
Большое внимание мы уделяем здоровью наших спортсменов, поэтому финальные схватки проводим на следующий день. Этот регламент будет обеспечен на сто процентов", — сказал Лалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
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