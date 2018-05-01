«Тяньцзинь Цюаньцзянь» вылетел из Кубка Китая, несмотря на гол Витселя 

«Цзянсу Сайнти» стал первым четвертьфиналистом Кубка Китая. В матче 1/8 финала он победил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в серии пенальти. Дублем за победителей в основное время отметился бывший хавбек «Шахтера» Алекс Тейшейра, также он реализовал послематчевый пенальти.
"Тяньцзинь" был близок к поражению уже в основное время, но команду спас от поражения экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель. Он также смог реализовать свою попытку в послематчевой серии, однако игроки «Цзянсу» были точнее.
Кубок Китая
1/8 финала
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" — «Цзянсу Сайнти» — 2:2 (0:0). Пенальти — 7:8 Голы: Алекс Тейшейра, 54 (0:1). Алекс Тейшейра, 68 (0:2). Ми Хаолунь, 90 (1:2). Витсель, 90+3 (2:2).