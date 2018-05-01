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В Англии сообщают о наличии фактов причастности Кафельникова к договорным матчам
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В Англии сообщают о наличии фактов причастности Кафельникова к договорным матчам 

SPORT24.ru 10 минут назад
Британское издание The Telegraph утверждает, что российский теннисист Евгений Кафельников завершил карьеру в 2003 году из-за скандала, связанного со ставками на спорт.
Недавно Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе (IRP) сообщила, что один из спортсменов, в свое время находившийся под расследованием, завершил карьеру в 2003 году. Данный шаг был сделан в обмен на неразглашение порочащей информации.
Тогда у комиссии и журналистов не было фактов, указывающих на виновность Кафельникова. Теперь же британские журналисты получили доступ к информации о том, что 2003 году россиянин на турнире в Лионе по неспортивному принципу проиграл испанцу Фернандо Висенте со счетом 2:6, 3:6. На момент встречи Висенте уступил в 12 матчах подряд. Еще до начала встречи букмекеры приостановили прием ставок на данную игру.
Также отмечается, что одним из желающих поставить на ту встречу был Майкл Командор, который помогал Кафельникову в организационных вопросах на турнирах. В дальнейшем Командор утверждал, что делал ставку против россиянина по спортивному принципу, поскольку Кафельников в тот момент находился не в лучшей форме. Отмечается и тот факт, что ставка на матч Висенте — Кафельников шла с карты самого российского спортсмена.
Через две недели после этого поражения 29-летний Кафельников объявил о завершении карьеры. Сам спортсмен в недавнем интервью британским СМИ сказал, что не помнит обстоятельств указанных событий, а.
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