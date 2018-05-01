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8 марта в Китае устроили конкурс… по расстегиванию бюстгальтеров!
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8 марта в Китае устроили конкурс… по расстегиванию бюстгальтеров! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В торговом центре города Лючжоу 8 марта проходил оригинальный конкурс. Его участники соревновались между собой в скорости расстегивания бюстгальтеров!
Всем желающим принять участие в этом необычном мероприятии было предложено при помощи одной руки расстегнуть бюстгальтеры шестерым девушкам. При этом главной задачей было сделать это быстрее других.
Забавно то, что победу в соревновании одержал не какой-нибудь местный ловелас, а женщина! Ей удалось справиться с задачей за рекордное время — 14 секунд!
Вот так развлекались китайцы! Интересно, каким был приз?:)
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