8 марта в Китае устроили конкурс… по расстегиванию бюстгальтеров!

В торговом центре города Лючжоу 8 марта проходил оригинальный конкурс. Его участники соревновались между собой в скорости расстегивания бюстгальтеров!

Всем желающим принять участие в этом необычном мероприятии было предложено при помощи одной руки расстегнуть бюстгальтеры шестерым девушкам. При этом главной задачей было сделать это быстрее других.

Забавно то, что победу в соревновании одержал не какой-нибудь местный ловелас, а женщина! Ей удалось справиться с задачей за рекордное время — 14 секунд!

Вот так развлекались китайцы! Интересно, каким был приз?:)