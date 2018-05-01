Теннисистка из Южной Осетии стала призером клубного чемпионата России

ЦХИНВАЛ, 1 май — Sputnik Фатима Плиева . Цхинвальская спортсменка Ирина Елбакиева стала бронзовым призером клубного чемпионата России. Осетинская теннисистка на соревнованиях выступала в составе московской команды «Покровка», сообщил Sputnik первый тренер спортсменки Мириан Джиоев.

По словам тренера, до Елбакиевой никому из теннисистов Южной Осетии не удавалось добиться такого высокого результата.

"На соревнованиях Ирине удалось победить в нескольких поединках, что помогло команде «Покровка» подняться на третью ступень пьедестала в клубном чемпионате России", — сказал тренер.

Кандидат в мастера спорта по теннису Ирина Елбакиева до включения в состав московской команды выступала за Южную Осетию.