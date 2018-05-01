Ямальские допризывники померялись силами, ноябрянам «светит» Тамбов

С 27 по 30 апреля в Ноябрьске самые сильные и ловкие юноши округа состязались в различных видах спорта и военных дисциплинах. Спартакиаду приурочили к 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Три дня 90 ямальских «спартанцев» из Муравленко, Ноябрьска, Губкинского, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Красноселькупского, Надымского, Тазовского и Пуровского районов бились за победу в четырех видах: «Смотр физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе», «Военизированная командная эстафета», «Соревнования по военной подготовке» и «Пейнтбол».

Юнармейцы сражались не жалея сил. Самыми подготовленными оказались ноябряне. Теперь команде во время летних каникул предстоит поездка в Тамбов, чтобы представить Ямал на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста. На втором месте команда из Надымского района, на третьем — Муравленко.

— Сначала претендентов на участие в Спартакиаде было 44 человека — самые тренированные спортсмены среди старшеклассников города из разных школ, — говорит ноябрянин Константин Волынец. — Из них отобрали 10 человек в команду. Сложнее всего было пройти эстафету на выносливость, но она и самая интересная из всех испытаний. И, конечно, стрельба по мишеням из пневматики. А строевая — это просто красиво, строго, все по-военному, тоже захватывает. Команды каждый год новые, старшие уходят, другие пацаны подрастают.

— Команду мы сформировали около трех месяцев назад. Собрали самых выносливых ребят нашего лицея 2001 года рождения, — рассказывает капитан команды Муравленко Рзаев Эльтун. — Усиленно занимались, готовились. Из всех пройденных испытаний нам больше всего запомнилась строевая подготовка. Вот где патриотические чувства захлестывают.

Победители соревнований награждены кубками, медалями и денежным сертификатами.