«Как гопники»: в Сети ополчились на детей в «запредельно дорогой» одежде

Видео с подростками, которые рассказали сколько стоит их одежда, возмутило пользователей. Ролик набрал больше 224 тысяч просмотров.

Пользователи активно обсуждают детей, которых создатели видео встретили возле входа в московский универмаг «Цветной» и расспросили о стоимости их одежды.

16-летний Кирилл был одет почти на 150 тысяч рублей, 13-летняя Ксюша — почти на 165 тысяч рублей. Но больше всех поразила пользователей 17-летняя Маша, одетая чуть меньше, чем на 1 300 000 рублей.

В комментариях к видео удивились, «откуда дети могли взять столько денег», чтобы одеться «запредельно дорого» и почему при этом «они одеты как обычные подростки или даже обычные гопники». Модников обвинили в безвкусице, сравнили с бомжами, высказали мнение, что их вещи выглядят так, «будто их закупали на рынке» или «в секонд-хенде».

Некоторые пользователи посчитали, что дети лукавят, на самом деле их одежда стоит гораздо дешевле. Подросткам даже посоветовали вкладывать деньги не в одежду, а в недвижимость и автомобили или заниматься благотворительностью.

Впрочем, некоторые пользователи встали на сторону обеспеченных модников.

В Рунете обратили внимание на то, что жители регионов с относительно небольшими зарплатами явно не поймут подростков из ролика.

«Я много общаюсь с регионами, и вот именно детей-мажоров ненавидят животной ненавистью. Так что дети из ролика не мерзавцы, не злые, не хорошие и не ангелы, а просто глупы и плохо воспитаны, это их беда, но не вина», — написали в Сети.