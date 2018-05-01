Ещё
Гарри О’Коннор: В «Локомотиве» у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарри О’Коннор: В «Локомотиве» у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Бывший форвард «Локомотива» Гари О’Коннор рассказал о случаях с манипуляциями с кровью во время его выступлений за команду. Он отметил, что это увеличивало его физическую готовность.
"У футболистов «Локомотива» брали кровь, очищали ее, а перед матчами вливали обратно. Сами игроки располагались в кислородной камере. Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд", — сказал шотландец в интервью Open Goal.
Отметим, что переливание крови входит в число нарушение кодекса WADA. 34-летний Гари О’Коннор уже завершил карьеру. Кроме «Локомотива», он выступал «Томь», «Хиберниан», «Бирмингем», «Барнсли» и другие клубы. За «Локо» он провел 33 матча и забил семь мячей.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мартин О’Нил: "Джеррард в "Рейнджерс"? Он не понимает, на что соглашается" "Тяньцзинь Цюаньцзянь" вылетел из Кубка Китая, несмотря на гол Витселя Пирог вручил Смолову приз "Спортсмен Кубани-2017"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит16
Жены игроков сборной Англии поедут на ЧМ с охраной12
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Круче Овечкина: Третьяк женил внука24
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение