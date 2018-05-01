Гарри О’Коннор: В «Локомотиве» у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем 

Бывший форвард «Локомотива» Гари О’Коннор рассказал о случаях с манипуляциями с кровью во время его выступлений за команду. Он отметил, что это увеличивало его физическую готовность.
"У футболистов «Локомотива» брали кровь, очищали ее, а перед матчами вливали обратно. Сами игроки располагались в кислородной камере. Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд", — сказал шотландец в интервью Open Goal.
Отметим, что переливание крови входит в число нарушение кодекса WADA. 34-летний Гари О’Коннор уже завершил карьеру. Кроме «Локомотива», он выступал «Томь», «Хиберниан», «Бирмингем», «Барнсли» и другие клубы. За «Локо» он провел 33 матча и забил семь мячей.