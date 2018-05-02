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«Рома» — «Ливерпуль». Видеопрогноз Александра Григоряна
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«Рома» — «Ливерпуль». Видеопрогноз Александра Григоряна 

SovSport.Ru 58 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер команды «Луч-Энергия» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль».
На повестке дня ответный матч Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль».
В первом матче сокрушительное поражение в концовке было разбавлено двумя мячами, которые позволяют «Роме» надеяться на какой-то позитив. Но уж слишком легко «Ливерпуль» взламывал оборону «Ромы». Понятно, что это была тренерская ошибка, расположить так высоко линию обороны у «Ромы». Здесь игра ни в три центральных, ни в пять центральных, я утрирую, конечно, не спасет. Это была тренерская ошибка.
Я думаю, что «Рома» в тактику внесет коррективы, и не будет располагать так высоко линию обороны. А если будет располагать, то обязательно будет подвергать игроков «Ливерпуля» прессингу.
Сложно делать прогноз, потому что это матч на три результата. То, что «Ливерпуль» будет ловить «Рому» на контратаках эффективно — это однозначно. То, что «Рома» дома создаст массу голевых моментов — это показала даже концовка провального матча в Ливерпуле.
Я склоняюсь к тому, что будет результативная ничья. Обычно, когда матч на три результата, то я часто делаю прогноз в пользу результативной ничьей. На этом и определимся — результативная ничья.
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