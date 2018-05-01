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Крикунов: можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева на чемпионат мира
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Крикунов: можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева на чемпионат мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира—2018.
«За костяк тренерский штаб взял олимпийских чемпионов, плюс несколько ребят из НХЛ приехало, поэтому игроков «Ак Барса» и не оказалось в заявке. В основном же опять в составе игроки СКА и ЦСКА. Главное, чтобы ребятам сил хватило после такого сезона, ведь ещё Олимпиада была. Состав в принципе неплохой. Звено Дацюка должно взять на себя лидерство.
Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева. Он первый сезон сыграл более-менее. Вместо него вполне можно было взять Галиева или Ткачёва», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».
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