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Ари: В России проще всего заводить друзей благодаря выпивке
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Ари: В России проще всего заводить друзей благодаря выпивке 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о роли алкоголя в России. Он отметил, что выпивка помогает заводить друзей
"Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время. Я не пью, но выпивка — это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку.
Я видел несколько ситуаций, когда они пили каждый день. Я думаю, что они привыкли к этому", — цитирует бразильца O Globo.
Напомним, 32-летний Ари выступает за «Локомотив» с 2017 года. Ранее он также выступал за «Краснодар» и "Спартак". В России он играет с 2010 года.
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