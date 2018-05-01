Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о роли алкоголя в России 

Об этом сообщает «Советский спорт».
"Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время", — цитирует бразильца O Globo.
Также отметил, что видел несколько ситуаций, когда русские пили каждый день.
" Я думаю, что они привыкли к этому. Я не пью, но выпивка — это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку". — сказал Ари 32-летний бразильский футболист играет в России с 2010 года, выступал за "Спартак" и «Краснодар», а за «Локомотив» играет с 2017 года.