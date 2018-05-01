Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о роли алкоголя в России

Об этом сообщает «Советский спорт».

"Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время", — цитирует бразильца O Globo.

Также отметил, что видел несколько ситуаций, когда русские пили каждый день.