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Нападающий «Локомотива» Ари: русские могут пить водку изо дня в день
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Нападающий «Локомотива» Ари: русские могут пить водку изо дня в день 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о первых сложностях в России после переезда в 2010 году. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Через футбол в России завести друзей легче. Я подружился и с русскими одноклубниками, но на это ушло время.
Я ведь не пью, а пьянки — лучший способ завести знакомства в России. Потому что русские любят водку. Бывают случаи, когда они пьют изо дня в день", — цитирует Ари O Globo.
Ранее бывший форвард «Локомотива» Гари О'Коннор рассказал о том, как в клубе занимались переливанием крови, что является нарушением кодекса Всемирной антидопинговой организации (WADA).
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