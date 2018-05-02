Нападающий «Локомотива» Ари: русские могут пить водку изо дня в день

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о первых сложностях в России после переезда в 2010 году. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Через футбол в России завести друзей легче. Я подружился и с русскими одноклубниками, но на это ушло время.

Я ведь не пью, а пьянки — лучший способ завести знакомства в России. Потому что русские любят водку. Бывают случаи, когда они пьют изо дня в день", — цитирует Ари O Globo.